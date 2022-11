L’Institut Goethe à Tel Aviv avait programmé pour demain (mercredi) un événement mémoriel qui comparait la »nakba » à la Shoah sous l’intitulé »Comprendre la douleur de l’autre ».

La date de ce colloque n’avait pas été choisie au hasard puisqu’il s’agissait de le faire coïncider avec la commémoration de la Nuit de Cristal.

L’annonce de cet événement a suscité de vives réactions en Israël et dans le monde. Le ministère israélien des Affaires étrangères a exprimé »son choc et son dégoût face à la diffamation de la Shoah et à l’intention cynique et manipulatrice de créer un événement dont le seul but est de diffamer Israël ». Yad Vashem, l’Institut Simon Wiesenthal et plusieurs organismes juifs ont également protesté contre la tenue d’un tel colloque.

L’événement a pu être organisé grâce au fonds Rosa Luxembourg qui appartient au gouvernement allemand.

Des associations comme Im Tirtsu ou Betsalmo se sont tournés vers l’ambassade d’Israël à Berlin afin qu’elle fasse pression sur le gouvernement allemand pour annuler cet événement.

Face au tollé, l’Institut Goethe a publié un communiqué regrettant le choix de la date pour ce colloque et s’excusant d’avoir blessé ainsi des personnes. La direction a rappelé l’importance primordiale accordée au souvenir de la Shoah puis a annoncé avoir décidé de… repousser le colloque d’une semaine!

Selon l’Institut Goethe, le problème serait donc uniquement une question de calendrier mais en aucun de choix du sujet et de comparaison scandaleuse.

Les différentes organisations juives poursuivent leurs efforts face au gouvernement allemand pour faire annuler totalement la tenue de cet événement.