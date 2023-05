Un film très attendu qui devrait clarifier les diverses hypothèses autour de la culpabilité ou l’innocence de Pierre Goldman.

Décrit comme intelligent, exalté, violent, révolté, mais aussi fragile psychologiquement. Il subit quelques électrochocs dans une clinique psychiatrique du Loir et Cher.

Michaël Prazan en 2005 consacre un livre et un documentaire où il défriche avec distance les nombreuses versions. Il recueille le faux témoignage de Joël Lautric, l’ami Antillais avec son alibi caduc à ce jour de la fusillade en 1969 à la pharmacie du 6 Bd Lenoir. P.Goldman fut acquitté pour le meurtre des deux pharmaciennes.

Une affaire Dreyfus à l’envers selon certains …

Georges Kiejman, alors jeune avocat assurera sa défense. Par la suite leur relation se détériora.

Lors de sa détention assagie, il obtient une maîtrise d’espagnol et une licence de philosophie. En prison, il écrit deux livres, l’un salué, « Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France », et l’autre, « L’ordinaire mésaventure d’Archibald Rapoport « , qui signa son désaveu. Livre subversif où il se vante maladroitement de ses coups bas. Ses amis choqués ne savent plus s’ils ont été bernés dans leur soutien !

Felix Guattari qui institua un comité de défense, s’inquiètait déjà de sa dérive dans les milieux du banditisme et des nombreux braquages à main armée.

Bien que fasciné par la psychanalyse, il projetait pour autant de kidnapper Jacques Lacan ! Il se rendit à son cabinet au 5 rue de Lille, croisa son regard dans l’escalier et renonça à son acte !

Il voulut aussi, à sa sortie de prison, enlever Jean-Edern Hallier qu’il détestait….

Victime symbolique de la France de Pétain, fils d’Alter Moshe (Mojsze), émigrant juif Polonais, décoré de la légion d’h onneur. Héros de la résistance juive communiste pendant la guerre.

Pierre Goldman lui se rêve en Manouchian !

Soutenu par de nombreux intellectuels qui lui consacrèrent divers livres :

Hélène Cixous, Régis Debray (avec lequel il correspond depuis la prison), le désigne comme son frère de combat et préface son livre.

Ami de Roland Castro, Alain Krivine, Bernard Kouchner, Goldman refuse l’invitation de Benny Levy à rejoindre la gauche prolétaire.

Françoise Giroud, alors secrétaire d’Etat à la culture, intervient en sa faveur auprès de Valéry Giscard d’Estaing. Ce dernier souhaitait que Pierre Goldman soit rejugé.

Même Mitterrand ne crut pas en sa culpabilité.

À sa sortie prématurée à la suite d’une bonne conduite, il collabore à deux journaux : Les temps modernes et Libération. Pour autant, il se démarque avec intégrité de l’approche du journal sur le Proche-Orient, affirmant ouvertement son soutien à Israël.

Il démissionne de Libération à la suite des croix gammées utilisées par les dessinateurs subversifs du journal.

De son mariage avec Christiane Succab, il conçut un fils Manuel qui naquit 5 jours après son assassinat. Aujourd’hui il est connu comme rappeur sous le nom de Riski Metek.

En 1979, se rendant à un rendez-vous avec Pierre Bénichou, il est froidement abattu par neuf balles sur un trottoir près de son domicile Place des Peupliers dans le 13 arr.

Le crime fut revendiqué par « l’honneur de la police « . Faux policiers ou commando espagnol ? À ce jour, la question reste béante.

La veille, je l’avais entendu jouer de la Tumba à la Chapelle des Lombards rue de Lappe près de la Bastille.

Prise de stupeur, bouleversée j’ai rejoint la marche silencieuse jusqu’au cimetière du Père-Lachaise.

Devant la fosse, je me souviens du malaise de Jean-Paul Sartre. Simone Signoret et Yves Montand étaient présents.

Des musiciens Antillais avec leurs bongos lui témoignèrent leur amitié.

L’obscur écrivain nous a quittés il y a 44 ans, le mystère de son crime reste entier.

Telle une icône fabriquée par l’intelligentsia de gauche, il entra au Panthéon des « victimes du fascisme » ….

Espérons que le film de Cédric Kahn qui fera l’ouverture de la quinzaine des cinéastes à Cannes réponde avec acuité à nos interrogations.

Vanessa De Loya Stauber

Psychanalyste