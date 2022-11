Le bureau national des statistiques publiera demain les chiffres de l’inflation pour le mois d’octobre. Ils témoignent d’une poursuite de l’augmentation de celle-ci: l’inflation devrait s’élever à 4.9-5% alors qu’elle était de 4.6% au mois de septembre.

Cette donnée va influencer la décision de la banque d’Israël qui s’apprête à augmenter de nouveau le taux d’intérêt, lundi prochain. Pour l’instant, l’institution hésite entre une augmentation de 0.5% ou de 0.75% de ce taux.

Parmi les chiffres rendus officiels demain se trouvent aussi les prix de l’immobilier. L’augmentation dans cette branche est importante puisqu’elle atteint les +19%. Il s’agit de l’augmentation annuelle la plus importante de ces dix dernières années.

L’augmentation du taux d’intérêt a permis de réduire de manière importante les demandes d’emprunts immobiliers et donc les achats. En agissant sur le levier de la demande, les autorités espèrent influencer à la baisse les prix du marché. Parallèlement, l’offre est de plus en plus grande puisque l’on note également un nombre record de début de constructions pour l’année qui vient de s’écouler. Ces deux phénomènes combinés pourraient laisser entrevoir une lueur d’espoir sur le marché immobilier qui est devenu inaccessible pour beaucoup de monde.