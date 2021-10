Le député Nir Orbach (Yamina) a été interrogé sur son opinion à propos de la visite récente de membres de Meretz auprès d’Abou Mazen à Ramallah. En d’autres temps, il aurait sévèrement critiqué cette initiative, mais aujourd’hui, Meretz est dans la même coalition que Yamina : « Je ne suis pas inquiet outre mesure car aucun processus politique ne sortira de là. L’important pour moi est le contenu et pas le folklore qui va autour »…

Le député oublie peut-être que l’aile gauche du gouvernement, le gouvernement américain, l’Union européenne et l’Autorité Palestinienne préparent lentement le terrain pour le jour où Yaïr Lapid sera aux commandes, et à ce moment-là ce ne sera peut-être plus du folklore.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90