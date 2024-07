L’institut national des statistiques a publié les chiffres de l’indice des prix à la consommation pour le mois de juin 2024. Une hausse de 0.1% a été constatée par rapport au mois de mai.

Sur les 12 derniers mois l’inflation a augmenté de 2.9%, ce qui est sous le seuil maximal de 3% fixé par le gouvernement.

Le prix de l’immobilier (qui n’est pas compris dans l’indice des prix à la consommation) a lui aussi augmenté au mois de juin 2024 avec une hausse de 0.8%.

Des baisses de prix ont été notées concernant les fruits et légumes frais (-2.5%), la culture et les télécommunications (-0.4%), l’ameublement (-0.3%) et la santé (-0.2%).