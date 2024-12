L’institut national des statistiques a publié aujourd’hui (dimanche) l’indice des prix à la consommation pour le mois de novembre 2024. Il a baissé de 0.4% par rapport au mois précédent.

L’inflation pour 2024 se stabilise donc à 3.4%.

Les baisses de prix ont été constatées principalement dans les secteurs suivants: fruits et légumes frais (-6.6%), transports (-1.5%), éducation, culture et loisirs (-1.3%) et chaussures (-0.7%).

En revanche, les prix ont augmenté dans les secteurs suivants: alimentation hors fruits et légumes (+1.2%), logement (+0.3%).

Le loyer pour les locataires qui ont renouvelé leur contrat a augmenté en moyenne de 2.6% et pour les nouveaux locataires, il a augmenté de 3.8%.

Le prix des appartements a augmenté de 0.5% entre les mois d’août et d’octobre de cette année et de 6.7% par rapport à la même période l’année dernière.

L’indice de prix des logements neufs a augmenté de 3.6% cette année.