Le coût de la vie continue d’augmenter en Israël. L’institut national des statistiques a publié que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0.8% au mois d’avril, alors que les prévisions tablaient sur une augmentation de 0.5%.

L’inflation est toujours élevée, à 5%.

Au mois d’avril les prix ont augmenté de 4% pour les fruits et légumes, de 2.5% pour les transports, de 1.9% pour le textile.

La situation pourrait être encore plus difficile dans les semaines à venir puisque le lait et les produits laitiers ont augmenté, même si la proportion de cette hausse a été limitée par l’intervention du gouvernement. Par ailleurs, le géant Strauss a annoncé l’augmentation des prix d’un certain nombre de ses produits – entre +1.4% et +6%, à compter du 4 juin. Les produits concernés sont: le café soluble, les capsules de café, les sucreries, les chips et l’huile d’olive de la marque Yad Mordehaï. Strauss précise qu’il s’agit d’articles dont le prix n’a pas bougé depuis 12 ans et que cette hausse est devenue nécessaire en raison de l’augmentation des prix des matières premières.

Compte-tenu de ces chiffres et de ces prévisions, la Banque d’Israël devrait, une fois encore, augmenter le taux d’intérêt. Le gouverneur doit se prononcer sur le sujet la semaine prochaine.

L’institut national des statistiques a également publié les données concernant les prix de l’immobilier. Ils sont restés inchangés en février-mars 2023, portant à 11% la hausse des prix par rapport à la même période en 2022 et confirmant le ralentissement de cette hausse des prix qui était de 12.7% .

Entre janvier et mars 2023, les prix de l’immobilier ont baissé dans certaines régions: -0.1% dans le centre, -0.3% à Tel Aviv, -0.2% dans le sud. En revanche, ils ont augmenté dans d’autres: +0.4% à Jérusalem, +0.8% dans le Nord, +0.7% à Haïfa. Sur les 12 derniers mois, les prix ont augmenté partout: +15.2% dans le nord, +12.9% à Haïfa, +11.9% dans le centre, +9.8% à Tel Aviv, +9.6% à Jérusalem, +7.9% dans le sud.