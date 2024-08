L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0.6% au mois de juillet, une augmentation de 3.2% sur les 12 derniers mois.

Les secteurs dans lesquels les prix ont le plus augmenté sont: les fruits et légumes +3.2%, la culture et les loisirs +1.8%, les transports +0.5%.

En revanche, les prix ont baissé concernant l’habillement -2.4% et l’ameublement -0.6%.

Le prix des locations d’appartement ont également augmenté: +2.6% pour un renouvellement de contrat et +3.4% pour un nouveau contrat.

Le prix des appartements à l’achat a augmenté, lui, de 0.7% entre avril-mai 2024 et mai-juin 2024.

Entre mai-juin 2024 et mai-juin 2023 les prix de l’immobilier ont progressé de 4.7%.

En moyenne, le prix d’un appartement au second trimestre de 2024 était de 2299000 shekels contre 2251000 shekels au trimestre précédent.