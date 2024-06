L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0.2% au mois de mai, c’est ce qu’indique l’institut national des statistiques.

Par rapport à mai 2023, cet indice a augmenté de 2.8%.

Des augmentations de prix notables ont été enregistrées dans les secteurs suivants : fruits frais qui ont augmenté de 10,3%, vêtements et chaussures qui ont augmenté de 2,2%, alimentation et culture et divertissement qui ont augmenté de 1,0% chacun, divers qui ont augmenté de 0,5% et logement et l’équipement de la maison qui a augmenté de 0,4%, chacun.

Des baisses de prix notables ont été enregistrées dans les secteurs : légumes frais qui ont diminué de 2,4% et transport qui ont diminué de 1,7%.

Dans le secteur de l’immobilier, les loyers ont augmenté de 2.5% pour les locataires qui poursuivent leur bail et de 3.7% pour les nouveaux locataires.

Si l’on compare les prix des transactions réalisées au cours des mois de mars à avril 2024 par rapport aux prix des transactions réalisées au cours des mois de février à mars 2024, on constate que les prix des appartements ont augmenté de 0,9%: Jérusalem (0,8 %), Nord (0,5 %), Haïfa (1,6 %), Centre (0,6 %), Tel Aviv (1,1 %) et Sud (0,9 %). Les prix des appartements neufs ont augmenté de 0,9%.

Une comparaison annuelle des prix des transactions réalisées au cours des mois de mars à avril 2024 par rapport aux prix des transactions réalisées au cours des mois de mars à avril 2023 montre que : l’indice annuel des prix des appartements a augmenté de 2,1 % : Haïfa (6,6 %), Nord (3,7 %), Sud (3,6 %), Jérusalem (1,9 %), Centre (1,9 %) et Tel Aviv (0,1 %). L’indice annuel des prix des appartements neufs a diminué de 0,3%.