Au sein de la coalition, le limogeage de Gallant est salué.

Ainsi, le ministre Shlomo Karhi (Likoud) a écrit: ”Gallant n’a pas été à la hauteur de l’esprit héroïque de nos valeureux combattants qui réclament la victoire. Je ne me réjouis pas, mais je suis content pour nos chers combattants qui vont enfin avoir des leaders qui les mèneront vers la la victoire sour la direction de Netanyahou et avec l’aide de Dieu. La dernière personne qui gêne encore et qui se bat contre le gouvernement est Mme Miara. Il faut la renvoyer maintenant”.

Le député Moshé Saada (Likoud) a posté sur son compte X: ”Un ministre de la Défense faible qui voulait abandonner l’axe Philadelphie, empêcher la guerre au Liban et l’élimination de la menace intolérable sur les citoyens israéliens, qui agissait contre le cabinet et le Premier ministre, ne mérite pas d’être responsable de notre sécurité. Je salue la juste décision du Premier ministre, une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps”.

Le député Avihaï Boaron (Likoud) s’est contenté d’un message bref: ”Merci mon Dieu”.

Du côté de l’opposition, on s’insurge contre cette décision et on appelle à manifester dans les rues d’Israël.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a déclaré: ”Le limogeage de Gallant en pleine guerre est un acte de folie. Netanyahou vend la sécurité d’Israël et les combattants de Tsahal pour sa survie politique. Le gouvernement à droite toute préfèrent les déserteurs à ceux qui servent. J’appelle les partisans de Yesh Atid et tous les patriotes sionistes à descendre manifester dans les rues ce soir”.

Même son de cloche chez Yaïr Golan, chef du parti des Démocrates: ”J’appelle les présidents d’université et les directeurs des instituts académiques privés à suspendre les cours. J’appelle tous les dirigeants du marché à mettre en grève le marché, j’appelle les chefs des services de sécurité à faire entendre leur voix, même en uniforme. J’appelle tous les citoyens d’Israël à sortir dans les rues. Netanyahou est en train de détruire Israël et nous pouvons sauver le pays”.

Benny Gantz s’est contenté d’une réaction plus courte: ”De la politique sur le compte de la sécurité d’Israël”.

Pour Liberman: ”Au lieu de se soucier en premier lieu de la sécurité de l’Etat et de placer le bien des citoyens et des civils en tête de ses préoccupations, le Premier ministre a décidé de limoger le ministre de la Défense et de faire un round de nominations en pleine guerre. Et tout cela pour répondre à des besoins politiques honteux. S’il est possible de changer de ministre de la Défense en pleine guerre, alors il est possible de changer un Premier ministre qui a échoué et qui a délaissé la sécurité de l’Etat et il est certainement possible de mettre en place une comission d’enquête”.