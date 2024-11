Le limogeage du ministre israélien de la Défense est traité ce soir (mardi) dans la presse arabe.

Un des cadres du Hamas à l’étranger, Sami Abou Zouari, a déclaré: ”Netanyahou a limogé son ministre de l’armée qui s’était vanté d’avoir éradiqué le Hamas. Aujourd’hui nous leur disons: Gallant n’est plus là et le Hamas est et sera toujours là avec l’aide d’Allah”.

Le correspondant pour le monde arabe d’Israël Hayom, Shahar Kleiman, rapporte les propos de Yassine Azzedine, un commentateur identifié avec le Hamas: ”Gallant est l’homme des Etats-Unis et de l’armée israélienne. Katz est un adepte de Netanyahou, il est comme un jouet dans sa main. Il semblerait que Netanyahou profite des élections aux Etats-Unis pour prendre cette mesure. Les chefs de l’opposition ont appelé à manifester contre le limogeage et les Américains fulminent. Cette mesure est une étape supplémentaire dans l’augmentation des querelles internes en Israël”.

Le journaliste yéménite pro-iranien, Abbad Alqods Al Shaari, s’interroge: ”Est-ce le début de la fin de Netanyahou?”.

Le commentateur libanais Majad Aïd, soutien du Hezbollah, a déclaré: ”Il n’y a jamais eu de criminel aussi grand que Gallant, peu importe qui viendra à sa place. Pour ou contre la solution avec deux Etats”.

En Egypte, le journaliste Al Ashkar estime que ”la décision de limoger Gallant confirme que Biden est devenu un canard boiteux jusqu’au 20 janvier. Gallant a été limogé après qu’il se soit entêté à vouloir enroler les orthodoxes qui refusent de servir dans l’armée”.

A Riyad, le journaliste saoudien Al Akili écrit: ”Netanyahou a limogé le ministre de la Défense Yoav Gallant ce qui semble signifier que Netanyahou tend vers une guerre longue dans la région”.