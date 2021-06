Les enquêteurs de l’unité 433 de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation de Yussuf El Bat, l’imam de la grande mosquée de Lod. Ce dernier, par ses prêches et harangues antisémites, avait grandement contribué aux émeutes et progroms musulmans dans la ville mixte. Il avait été convoqué par le Shin Bet mais relâché sans suite.

Mais l’imam a récidivé en publiant il y a quelques jours sur sa page Facebook suivie par des milliers de personnes, un lien dirigeant vers une vidéo terrifiante montrant un citoyen arabe assassinant de sang froid deux policiers juifs. Il avait rajouté la légende : « Voilà le meilleur moyen de lutter contre l’injustice ».

Plusieurs appels avaient lancé afin qu’il soit arrêté, notamment par le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit). Il va comparaître devant un tribunal pour « incitation à la violence, terrorisme et menaces ».

Le député Itamar Ben-Gvir a réagi : « Je suis heureux que la police ait acédé à ma requête. Cette première étape, avec l’arrestation de ce terroriste sprituel, est bienvenue, mais il faut maintenant appliquer la justice et l’envoyer en prison tout en faisant en sorte qu’il ne poursuive pas là-bas son incitation antisémite ».

La directeur-général de l’organisation Betzalmo, Shaï Glick, qui avait déposé trois plaintes contre l’imam antisémite a déclaré : « Nous nous félicitons de l’arrestation de l’imam El-Baz même si cet individu aurait dû croupir en prison depuis longtemps. Il est certain qu’il a une part de responsabilité dans la mort d’Yigal Yehoshoua à Lod. Nous appelons la police a l’interroger sur toutes ses déclarations antisémites et à le maintenir en prison jusqu’à la fin du processus judiciaire, en raison de sa grande dangerosité. Cet homme a du sang juif sur les mains et il doit pour cela en payer le prix. Que chaque incitateur sache, qu’il soit dignitaire religieux ou éducateur, que les propos qu’il tient peuvent aboutir à des meurtres et qu’il finira par aller en prison ».

Photo acpture écran Hadashot 13