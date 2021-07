Après avoir été assigné peu de temps à résidence pour sa lourde responsabilité dans les émeutes antisémites arabes au mois de mai à Lod, l’imam de la mosquée de Lod Youssef El Baz poursuit allègrement ses appels incendiaires à la violence antijuive. Il s’est fait filmer lors d’une de ses harangues où il avertit « d’une nouvelle intifada qui embrasera tout si les attaques incessantes contre Al-Aqsa se poursuivent ». « Israël en sera tenu pour responsable face à Allah et face à l’Histoire » poursuit avec véhémence le disciple spirituel du mufti nazi Hadj Amine al-Husseini. Ne craignant pas le plagiat, le sheikh El Baz a prévenu que « les musulmans seront prêts à tout sacrifier pour Jérusalem et Al-Aqsa, tout comme Abraham a été prêt à sacrifier son fils (Ismaël !!!) pour le Maître du monde ». « Je ne crains ni l’arrestation ni la prison » a dit le « dignitaire » qui a conclu en répétant presque mot pour mot ce qu’on dit récemment Ahmad Tibi et Mansour Abbas : « Les Juifs n’ont aucun droit sur cet endroit, même pas le moindre grain de sable ».

L’organisation Im Tirtsou appelle le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev à s’occuper sérieusement de ce diffuseur de haine « au lieu de flatter Ayman Oudeh et trouver des excuses à la violence arabe ». Mais il n’est pas difficile de comprendre l’indulgence dont jouit ce prêcheur antisémite de la part du ministre de la Sécurité intérieure lorsqu’on sait que l’imam est activement soutenu par le parti islamique Ra’am dont dépend la survie du gouvernement…

Vidéo :

"ההתקפות על מסגד אל אקצא יבעירו אינתיפאדה שתשרוף הכל". השיח' המסית יוסף אלבאז מכה שנית ומלבה את השנאה נגד העם היהודי. @omerbarlev, במקום להתחנף לאיימן עודה הגיע הזמן שתטפל במסית המסוכן הזה! שתפו>> pic.twitter.com/DcXpy1qDbO — תנועת אם תרצו (@ImTirtzu) July 28, 2021

Photo capture écran Hot 8