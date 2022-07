L’imam français Hassan Chalghoumi est en visite en Israël et plus particulièrement en Judée-Samarie. Venu avec une délégation de 50 jeunes musulmans français lors d’un voyage organisé par ELNET, l’imam a rencontré des Rabbins mais aussi des victimes françaises du terrorisme palestinien.

Il a été reçu par Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie accompagné du Rav de la région, le Rav Elyakim Levanon mais aussi de Binyamin Horgen, veuf d’Esther Horgen, z’l et de Yaël Shevah, veuve de Raziel Shevah, z’l, tous deux nés en France et ayant émigré en Israël, il y a plusieurs dizaines d’années.

Le Rav Levanon a déclaré avoir été très ému de cette rencontre: »J’ai été ému de cette rencontre avec l’imam qui représente l’Islam juste, qui reconnait le peuple d’Israël et son Etat et s’oppose à toute violence contre Israël et les Juifs. J’ai souhaité à l’imam que son opinion soit adoptée par tous les croyants musulmans ».

L’Imam Chalghoumi qui est connu pour ses positions pro-juives et pro-israéliennes, et qui est pour cette raison sous protection policière en France, a expliqué le but de sa visite: »Je suis venu voir, j’ai vu qu’ici était le seul endroit où les Juifs et les Arabes travaillent ensemble, il faut renforcer la paix entre les fils d’Avraham, il faut agir et travailler ensemble. C’est magnifique de voir les actions des Rabbins, vous êtes de grands hommes ».

Yaël Shevah et Binyamin Horgen ont raconté à l’imam mais aussi aux jeunes de la délégation leur histoire. C’était la première fois que ces jeunes entendaient l’histoire d’actes terroristes palestiniens racontés à la première personne.

Yossi Dagan a remis à l’Imam Chalghoumi la médaille de Samarie: »Je remercie l’association ELNET qui fait véritablement un travail sacré pour que nous nous connaissions les uns et les autres, je remercie tout ceux qui ont profité de cette occasion pour venir découvrir Israël, la réalité telle qu’elle est », a déclaré le président du conseil régional de Samarie.

L’Imam Chalghoumi a conclu: »Nous devons éduquer nos enfants à créer un meilleur monde ensemble. Les enfants d’Itshak et ceux d’Ishmaël peuvent vivre les uns à côté des autres, dans la fraternité et le dialogue, sans haine et sans violence ».

Photo: Porte-parole conseil régional Samarie