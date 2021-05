L'opération réussie de Tsahal - dans laquelle le métro clandestin du Hamas a été gravement touché sous terre - pourrait peut-être commencer à brosser un tableau de la victoire d'Israël dans l'opération Wall Guard. Mais l'establishment de la défense est intéressé à réaliser au moins quelques réalisations plus importantes avant le cessez-le-feu., Dans le but de faire prendre conscience au Hamas de la dissuasion du Hezbollah après la Seconde Guerre du Liban. La banque de cibles de haute qualité de Tsahal a des objectifs très précieux, surprenants et importants pour le Hamas, ainsi qu'une réelle intention d'éliminer les hauts responsables de la branche militaire de l'organisation. Si, par exemple, Israël réussit à éliminer le chef de l'armée, Muhammad Daf, et peut-être même un autre bien connu ou deux, elle pourra déterminer avec une assez grande certitude sa victoire.