Plusieurs ministres ou députés du Likoud ont déjà fait savoir qu’ils brigueront la présidence du Likoud une fois que Binyamin Netanyahou aura quitté la vie politique. Ils s’appellent Israël Katz, Nir Barkat, Avi Dichter ou encore Tsagi Hanegbi. Mais aucun d’entre eux ne s’était encore exprimé de manière aussi négative envers son chef de parti que Yuli Edelstein lundi soir.

L’ancien président de la Knesset et ministre de la Santé a lancé une « mini-bombe » en annonçant officiellement sa candidature pour les prochaines primaires mais surtout en émettant sur un plateau de télévision des propos jamais entendus ouvertement : « L’ère Netanyahou est révolue »… »avec lui nous resterons dans l’opposition »… »il a échoué à quatre reprises et il n’y a aucune raison pour qu’il réussisse une prochaine fois » etc.

L’ancien ministre a estimé « qu’il fallait changer de disquette ». Il a toutefois reconnu que Binyamin Netanyhou fut un bon Premier ministre mais « qu’il n’a plus la possibilité de revenir au pouvoir ». « C’est moi ou un gouvernement dangereux dirigé par Lapid et Meretz », a rajouté Edelstein. Il a appelé à des primaires avancées, affirmant qu’il y a à la Knesset une majorité de soixante-dix députés de droite et que la formation d’un nouveau gouvernement pourrait se produire encore durant cette législature.

Dans l’entourage de Binyamin Netanyahou on répond : « Le Likoud est un parti démocratique. Binyamin Netanyahou a été régulièrement réélu à la tête du Likoud, il y a deux ans avec une large majorité de 72,5% des voix. Quiconque est intéressé à se présenter est invité à le faire dans le cadre de primaires ».

Photo David Cohen / Flash 90