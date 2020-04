Selon le journaliste Amit Segal, voici la dernière proposition faite par le Premier ministre au parti sioniste-religieux pour entrer au gouvernement: le ministère de l’Education, le ministère des Affaires de Jérusalem et un vice-ministère qui aurait notamment sous sa responsabilité le département du Peuplement (‘Hativat HaHityashvout) ainsi que le Sherout Leoumi. Yamina a refusé cette proposition et a annoncé que le parti ne se rendra pas jeudi à la Knesset pour le vote sur la loi de rotation. A Yamina on espère une meilleure proposition en l’absence de laquelle le parti irait siéger dans l’opposition.

Le département du Peuplement est important à-priori mais toute construction en Judée-Samarie dépend en dernier lieu du ministre de la Défense (Benny Gantz) et du Premier ministre.

