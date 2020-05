Après lui avoir annoncé qu’il ne fera pas partie du prochain gouvernement, Binyamin Netanyahou a « réintégré » Youval Steinitz dans ses fonctions de ministre de l’Energie. La décision a été prise lors d’une ultime entrevue dimanche matin et suite à des pressions venues de l’intérieur du Likoud. Le ministère sera cependant « amputé » du dossier de l’eau qui sera attribué à Zeev Elkin qui sera à la tête d’un ministère de l’Enseignement supérieur ainsi que…des ressources aquatiques! Zeev Elkin sera également membre du cabinet politico-sécuritaire. Il deviendra ministre des Transports lors de la seconde moitié de la législature, lorsque Miri Regev sera devenue ministre des Affaires étrangères.

Le Premier ministre s’est dit « heureux d’annoncer le maintien de Youval Steinitz à son poste » et a rappelé son rôle déterminant dans la révolution énergétique d’Israël avec le gaz naturel et pour sa réforme de la Compagnie nationale d’électricité. De son côté, Youval Steinitz a remercié le Premier ministre et s’est dit heureux de poursuivre son travail au sein de ce ministère.

Par ailleurs, le Premier ministre a nommé Yoav Galant au ministère de l’Education ainsi que membre du cabinet politico-sécuritaire.

