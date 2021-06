L’ancien maire de Jérusalem ne le cache pas : il a fermement l’intention de diriger le Likoud après l’ère Netanyahou et il s’y prépare consciencieusement. Le renvoi du Likoud dans l’opposition ravive les rivalités internes au sein du parti et plusieurs députés sont en lice pour prendre un jour la direction du parti.

Au sein du Likoud, certains « anciens » ne survivront pas à la station sur les bancs de l’opposition et quitteront probablement la vie politique. Mais la situation de Nir Barkat, récemment arrivé au parti, semble lui sourire, et depuis les bancs de l’opposition il peut plus aisément y préparer son ascension vers le sommet.

Après quelques jours de remous au sein du Likoud, où Barkat donnait le sentiment de défier ouvertement le leadership Binyamin Netanyahou – notamment après la grande soirée qu’il a organisée à Jérusalem – le député a rencontré l’ancien Premier ministre et a précisé ensuite qu’il ne se présenterait pas contre lui tant qu’il sera présent dans le jeu politique. Quiconque défie le chef réduit ses chances de lui succéder un jour !

Nir Barkat est encouragé par les sondages réalisés auprès des adhérents du Likoud, des membres du comité central mais aussi de la population générale qui le donnent assez largement favori pour succéder un jour à Binyamin Netanyahou à la tête du parti. L’analyse de ces sondages montrent aussi que Nir Barkat jouit d’une certaine popularité dans les trois groupes qui composent le Likoud : les inconditionnels de Binyamin Netanyahou, les « likoudnikim » classiques et les « anti-Bibi ». En revanche, et c’est compréhensible, il n’est pas en odeur de sainteté au sein de la liste du Likoud où plusieurs prétendants voient un lui un rival sérieux et qui de surcroît a osé défier Binyamin Netanyahou. Selon l’ancien maire de Jérusalem, ce sont ces sondages qui ont poussé Gideon Saar à quitter le Likoud pour créer un nouveau parti dont il serait le chef.

Une stratégie bien préparée

Pour atteindre son objectif ultime, Nir Barkat s’est fixé deux buts : œuvrer pour faire tomber le gouvernement Benett-Lapid, et ainsi, fort de l’autorité qu’il aura montrée, succéder à Binyamin Netanyahou tant à la tête du Likoud qu’à celle du gouvernement. Lors du grand meeting qu’il a organisé, en présence de cinq-mille personnes, il a dévoilé une partie du programme de travail qu’il a élaboré dans quatre grands domaines : l’économie, la Judée-Samarie et la périphérie, l’éducation et la sécurité. Sa stratégie est claire : contrairement à d’autres politiciens plus « bruyants », Nir Barkat prépare un programme méthodique, proactif et bien ficelé, afin selon ses termes de « passer à l’action au lieu de réagir », comme la droite l’a hélas fait depuis trop d’années. Avec son expérience dans le monde des affaires puis à la mairie de Jérusalem, Nir Barkat veut donner l’image d’un homme qui n’a pas peur de prendre des initiatives et qui domine bien tous ses dossiers. Dans un premier temps, le député compte proposer des initiatives dans le but de défier le nouveau gouvernement et le faire tomber.

A l’heure actuelle, une majorité au Likoud est opposée à la tenue de primaires et pense qu’il est plus important aujourd’hui de resserrer les rangs autour de Binyamin Netanyahou pour faire tomber le gouvernement Benett-Lapid qui dispose d’une majorité très fragile.

En attendant, Nir Barkat se prépare, même si le « Jour J » est peut-être encore loin.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90