Le député Nir Barkat a réagi à la loi de plafonnement des dépenses électorales, déposée par son collègue de parti David Amsellem, qu’il considère comme une loi directement dirigée contre lui lorsqu’il voudra briguer la présidence du Likoud après l’ère Netanyahou. L’ancien maire de Jérusalem a dénoncé la collaboration de l’opposition et de la coalition sur cette loi et a accusé : « Des éléments au sein du Likoud se sont ligués avec Guidon Saar, Benett et Lapid pour me barrer la route vers la présidence du Likoud et du Camp national ».

Sur l’utilisation de son imposante fortune personnelle pour financer ses activités politiques Nir Barkat a expliqué que les autres personnalités politiques le font avec les deniers publics ou des dons privés ce qui lui procure une totale immunité face à des pressions éventuelles. Il a assuré que toutes ses activités politiques et électorales se font dans la plus grande transparence sur le plan légal et éthique.

Photo Miriam Alster / Flash 90