Après des consultations qui ont duré une partie de la nuit, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a nommé Guila Gamliel au poste de ministre de la Protection de l’environnement à la place de Zeev Elkin qui pour l’instant n’obtient pas de poste de remplacement.

De son côté, Tsipi Hotovely a été nommée ministre du Repeuplement (Hityashvout), ministère qui a été créé pour la circonstance et avait été déjà proposé à Yamina. Elle aura la responsabilité du département de la Hityashvout ainsi que du Sherout Leoumi.

Pour l’instant, Tsahi Hanegbi, Avi Dichter et Yoav Galant ne retrouveront pas de poste ministériel. Binyamin Netanyahou doit encore pourvoir le poste de président du KKL et des ambassadeurs d’Israël à Paris et à Londres.

