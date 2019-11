L’incertitude a pris fin au Likoud sur le principe et la date de primaires avancées pour désigner le chef du parti. Si Binyamin Netanyahou était opposé aux primaires, son principal challenger Guidon Saar réclamait lui des primaires dans les prochains jours. Après une réunion entre le Premier ministre et le président du comité central du Likoud Haïm Katz, il a été décidé de la tenue de primaires dans les six semaines à venir, probablement à la fin décembre, soit après la dissolution de la Knesset si aucun gouvernement n’est formé.

Guidon Saar, qui se présente contre Binyamin Netanyahou s’est félicité de cette décision mais a réitéré sa demande de primaires avant la fin du délai de 21 jours depuis la restitution du mandat de Benny Gantz au président Rivlin. Guidon Saar espère battre Binyamin Netanyahou, prendre la tête du Likoud et former un gouvernement d’union nationale et éviter ainsi de nouvelles élections. Il a rappelé qu’en 2002, des primaires avaient été très rapidement organisées entre Ariel Sharon et Binyamin Netanyahou.

Photo Miriam Alster / Flash 90