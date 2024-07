Le député Avigdor Lieberman, président du parti Israel Beiteinou, a participé à la conférence de Calcalist, quotidien israélien d’affaires et d’économie et site web. Dans son intervention, il a bien entendu évoqué la situation sécuritaire d’Israël et de la région en rappelant : « Nous avons été entraînés dans cette guerre, et elle ne doit pas se reproduire ». Il a ajouté qu’il fallait ‘tirer les leçons de 1948’ et ‘savoir prendre des initiatives et ne pas se contenter de riposter’. Et de souligner : « Lorsque vous gagnez, cela doit être clair pour tout le monde, tout comme après la guerre des Six Jours, personne ne s’est demandé qui a gagné et qui a perdu ».

Lieberman a également estimé : « Une victoire claire et nette ne sera possible que lorsque nous vaincrons la source du mal, l’Iran. … Les Iraniens disent ouvertement, tous les jours, que leur objectif ultime est l’élimination de l’entité sioniste. Il ne s’agit pas seulement d’une déclaration d’intention, mais également d’actes … Une fois qu’ils auront un parapluie nucléaire, ils nous attaqueront, par le sud, le nord et l’est. Nous devons prévenir une telle situation et, avant cela, cesser toute politique réactive ».