Le président d’Israël Beiteinou s’est lancé dans une nouvelle attaque contre les orthodoxes en généralisant la situation : « Ils n’acceptent pas les valeurs et les lois ordinaires de l’Etat comme le service militaire ou les études générales, même en période d’urgence, et n’obéissent pas aux consignes, même sanitaires. Dès lors, la prochaine coalition devra se former sans Shass et Yahadout Hatorah. Le public orthodoxe doit se défaire de ses responsables politiques qui le maintiennent volontairement dans la pauvreté et l’absence d’instruction afin de mieux pouvoir le contrôler. Dès le moment où l’individu aura acquis de l’instruction et pourra subvenir aux besoins de sa famille, personne ne pourra plus lui dicter pour qui voter ».

Photo Meïr Vaknin / Flash 90