Pour sa troisième campagne successive en cavalier seul, Avigdor Lieberman a décidé de ne pas changer de tactique et reste sur son incitation débridée envers les publics religieux. Il a dénoncé le bloc formé par Binyamin Netanyahou autour de lui estimant que ce bloc n’avait rien à voir avec la droite et a un nouvelle fois énoncé son mantra électoral: « Il s’agit d’un bloc orthodoxe et messianique qui veut nous faire retourner à l’époque des rois David et Salomon avec sans doute un système de châtiments en vogue à ces époques » (sic), thèmes généralement utilisés par des politiciens tels qu’Ehoud Barak, Yaïr Lapid, Stav Shafir ou Nitzan Horowitz.

Pour appuyer encore davantage, le président d’Israël Beiteinou a déclaré, parlant des orthodoxes, que « le pays est en train de faire pousser une génération de misérables et démunis qui seront dépendants toute leur vie de leurs affairistes politiques, d’associations caritatives et d’aides de l’Etat ».

« Nous voulons redevenir un peuple normal » a conclu l’ancien ministre de la Défense qui a sans doute oublié le message principal de ‘Hanouca en cette veille de fête…

