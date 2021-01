Si à l’heure actuelle – d’après les sondages – le Premier ministre ne serait pas en mesure de former le prochain gouvernement, dans la galaxie « anti-Bibi » les choses ne semblent pas plus aisées. Vendredi, Avigdor Lieberman a fait savoir que dans le cas où Gideon Saar voudrait former une coalition incluant les deux partis orthodoxes « il ne faudrait pas compter sur lui ». « Un situation dans laquelle Dery, Gafni et Litzman remplaçeraient Bibi par Gideon Saar est inacceptable pour nous » a insisté le président d’Israël Beiteinou.

Pour l’instant une coalition incluant Saar, Benett, Lapid et Lieberman ne pourrait pas numériquement former un gouvernement, avant même de se poser la question cruciale des querelles d’ego pour savoir qui serait le Premier ministre !

Benett dément une alliance électorale avec Benny Gantz

Vendredi, le président de Yamina a voulu mettre fin aux rumeurs persistantes quant à un ralliement de Benny Gantz et Bleu-Blanc au parti Yamina en vue des élections: « Pas de ralliement à mon parti mais une coopération après les élections oui ». Jeudi, le parti Bleu-Blanc avait également démenti une telle alliance : « Il n’y a pas de négociations avec Yamina pour se présenter ensemble. Benny Gantz à l’intention de se présenter seul jusqu’à la fin pour être sûr que Bibi va partir ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90