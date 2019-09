Le président d’Israël Beiteinou a laissé penser qu’il recommandera Benny Gantz auprès du président de l’Etat pour former un nouveau gouvernement. Ainsi, le nombre de députés en faveur du président de Bleu-Blanc s’élèverait à 52 contre 55 à Binyamin Netanyahou. Les 13 députés arabes ne se sont pas encore prononcés.

Plus tôt dans l’après-midi, Avigdor Lieberman s’était à nouveau lancé dans une virulente attaque contre Binyamin Netanyahou et sa coalition. Il a utilisé les mêmes slogans haineux et mensongers que lors de la campagne, quant à un “Etat-halakha” pour ce qui est des orthodoxes et aux “messianistes”, concernant les sionistes-religieux.

Les propos tenus jeudi par lui que par Benny Gantz et Yaïr Lapid montrent clairement que ceux qui appellent sans cesse à l’union nationale et en font même une condition sont les mêmes qui sont prêts à en exclure une grande partie avec des propos haineux.

Photo Meïr Vaknin / Flash 90