Le ministre des Finances Avigdor Lieberman, tout comme le « Premier ministre alternatif » Yaïr Lapid n’assistent pas aux séances du cabinet du Coronaץ Concernant le premier, c’est au minimum étonnant en raison des implications économiques et financières des décisions qui sont prises par le cabinet dans le cadre du combat contre le Corona. Face aux critiques, le ministre des Finances a une fois de plus montré qu’il fait ce qu’il veut et a réaffirmé mardi matin son intention de ne pas assister à ces séances : « Je n’assiste pas et n’ai pas l’intention d’assister aux débats du cabinet du Corona. Il y a un partage clair des rôles entre moi et le ministre Hamed Amar, ce qui ne veut pas dire que je ne connais pas le sujet. Je ne peut pas siéger dans toutes les commissions. J’ai déjà pris sur moi le maximum dans la quantité de travail ».

Quant au ministre des Affaires étrangères et « Premier ministre alternatif » Yaïr Lapid, il a expliqué son absence des séances par le fait « qu’il ne s’agit pas de son domaine de compétences ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90