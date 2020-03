A peine la 23e Knesset inaugurée, Oded Forer, au nom d’Israël Beiteinou, Avigdor Lieberman a déjà déposé une proposition de loi de modification de la Loi fondamentale qui interdirait à un député sous le coup d’une inculpation de former un gouvernement même dans le cadre d’un gouvernement provisioire. Si une telle loi était adoptée à la fin d’une procédure législative, Binyamin Netanyahou pourrait être obligé de quitter le pouvoir et peut-être quitter la vie politique car un député inculpé ne peut exercer. Cette proposition de loi pourrait aussi avoir pour but de faire pression sur le Premier ministre pour qu’il accepte les conditions de Bleu-Blanc pour un gouvernement d’union ou d’urgence. L’esprit de vengeance d’Avigdor Lieberman dépasse décidément toutes les limites.

Photo Meïr Vaknin / Flash 90