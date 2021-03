Le président d’Israël Beiteinou a évoqué les dernières déclarations fermes de Binyamin Netanyahou et de Benny Gantz concernant l’Iran : « Ce ne sont guère que des déclarations politiques électorales afin de récolter encore quelques voix ». Curieux de la part d’un responsable politique qui disait il y a quelques années. « Avec moi au poste de la Défense, le chef du Hamas Ismaïl Hanyeh serait éliminé en 48 heures ». Le terroriste coule de beaux jours au Qatar.

Avigdor Lieberman a estimé que l’équilibre stratégique entre Israël et l' »axe du mal » formé par l’Iran, le Hezbollah et le Hamas « fournissent une image des plus inquiétantes » et a appelé d’ores et déjà à la création d’une nouvelle « Commission Agranat » du nom de celle qui fut nommée au lendemain de la Guerre de Kippour. Encore des propos publics irresponsables la part de quelqu’un qui fut ministre de la Défense.

Contrairement à Binyamin Netanyahou qui évoque régulièrement l’Iran, le ministre de la Défense Benny Gantz avait tenu jeudi des propos très fermes et précis, indiquant que Tsahal met au point des plans pour détruire les sites nucléaires iraniens.

Photo Noam Moskowicz / Flash 90