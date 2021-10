Le gouvernement a entériné lundi la nomination du nouveau directeur du Shin Bet. Il s’agit de Ronen Bar, qui a servi dans l’unité d’élite de l’état-major (Sayeret Matkal) avant d’entrer dans le Shin Bet où il avait grimpé les échelons jusqu’à devenir directeur-adjoint de l’agence il y a deux ans et demi. Ronen Bar a 55 ans, marié et père de trois enfants. Il est diplômé de l’Université de Tel-Aviv en Sciences politiques et en Philosophie et titulaire d’un M.A. en Administration publique de l’Université de Harvard.

Durant sa carrière au Shin Bet il a préparé et commandé de nombreuses opérations, notamment dans la bande de Gaza, en Judée-Samarie et même au Liban. Certaines unités qu’il a commandées ont obtenu le prix Israël de Sécurité pour des opérations particulièrement audacieuses.

Photo Shin Bet