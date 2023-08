Le moment était historique: le ministre israélien des Affaires étrangères avait rencontré à Rome son homologue libyenne.

La rencontre a eu lieu sous l’égide du ministre italien des Affaires étrangères. Eli Cohen s’est félicité de cette rencontre en précisant qu’elle était un premier pas vers l’établissement de relations avec la Libye.

La publication de cette rencontre a été très mal accueillie en Libye et la ministre Najla Mangoush en a fait les frais immédiatement. Elle a été suspendue de ses fonctions et se serait ensuite enfuie à bord d’un avion gouvernemental pour la Turquie.

L’information selon laquelle la ministre aurait quitté le territoire libyen a été rapportée par le site d’information libyen Al Awat, dont le siège est en Egypte après qu’un avion gouvernemental a été repéré à une heure inhabituelle de la nuit décollant de Libye pour Istanbul. Aucune confirmation officielle n’a été donnée, et selon les médias saoudiens, la ministre aurait, au contraire, reçu l’interdiction de sortir du territoire.

La suspension de la ministre de ses fonctions est intervenue après des manifestations violentes en Libye à l’annonce de la rencontre avec le ministre israélien des Affaires étrangères. Ces manifestations ont duré tout la nuit. Des drapeaux d’Israël ont été brûlés, la ministre Mangoush a été traitée de ”traitre” et de ”criminelle”. Des internautes ont publié des photos de Palestiniens morts avec en légende l’annonce de la rencontre entre Cohen et Mangoush.

Une enquête a été réclamée sur les circonstances dans lesquelles cette rencontre a pu avoir lieu.

Le ministère libyen des Affaires étrangères a nié toute rencontre avec Eli Cohen. Il prétend que la ministre Mangoush a ”refusé catégoriquement de participer à une rencontre avec un représentant israélien, quel qu’il soit. Ce qui a eu lieu à Rome est une rencontre non planifiée et non officielle, alors que la ministre des Affaires étrangères a été reçue par son homologue italien. Aucune discussion ni aucun accord n’ont été actés, au contraire, la ministre a fait preuve d’intransigeance sur la question palestinienne”.

En Israël, des cadres du ministère des Affaires étrangères soutiennent que la publication de la rencontre avait été convenue en amont avec la ministre libyenne. Les acteurs s’étaient entendus pour qu’elle soit officialisée le lendemain au plus tard. ”Le ministre Cohen a voyagé à Rome spécialement pour cette rencontre qui avait été organisée en plus haut lieu. Le ministre des Affaires étrangères n’a rien fait dans le dos du Premier ministre libyen. Les réactions sur place ne sont pas exceptionnelles, le gouvernement y a juste accordé une grande importance. L’intérêt de Tripoli dans sa relation avec Israël est de s’ouvrir à l’Occident et d’obtenir une légitimité, cet intérêt demeure”.

Les responsables israéliens ont confirmé que la ministre se trouvait désormais à Istanbul. Ils reconnaissent que dans ce contexte, l’avenir des discussions est incertain.

L’opposition israélienne a condamné l’attitude du ministère des Affaires étrangères qu’elle juge irresponsable. Benny Gantz a déclaré: ”Les relations extérieures de l’Etat d’Israël sont un sujet sensible et sérieux, surtout lorsqu’il s’agit de relations avec des pays arabes et encore plus lorsqu’il n’existe pas de relations officielles. Quand on fait tout pour faire les gros titres, sans aucune réflexion et responsabilité, c’est ce qui arrive”.

Lapid a lui aussi attaqué le gouvernement: ”La gestion de la politique étrangère de l’Etat d’Israël est complexe et parfois explosive, elle doit être menée avec précaution et intelligence. Des rencontres secrètes qui n’ont jamais été divulguées se sont transformées en accords historiques avec des Etats de la région. Ce n’est pas ce qui se passe maintenant. Le monde regarde ce matin la fuite irresponsable sur la rencontre entre les ministres israélien et libyen et se demande: est-ce un Etat avec lequel on peut entretenir des relations? Est-ce un Etat sur lequel on peut compter? L’incident avec la ministre libyenne prouve un amateurisme, un manque de responsabilité et un échec grave dans l’évaluation de la situation. C’est un matin de honte nationale et de mise en danger de la vie d’autrui pour les gros titres des journaux”.

Dans ce contexte, l’agence de presse américaine AP, a rapporté que la CIA avait envoyé des émissaires auprès du Premier ministre libyen pour qu’il accepte d’entrer dans les Accords d’Avraham. Ce dernier a montré une réelle volonté d’associer son pays à ces accords de normalisation avec Israël mais il s’est rapidement rétracté par peur de la réaction de la rue et de certains éléments composant son gouvernement.