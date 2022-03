Aujourd’hui, lors d’une conférence de presse, le ministre des Finances, Avigdor Liberman, a annoncé que la réforme de l’Agriculture était lancée.

Au programme de cette réforme, la diminution des quotas d’importation de fruits et légumes, de manière immédiate.

Cette mesure rencontre une forte opposition de la part des agriculteurs israéliens mais aussi de plusieurs partis de la coalition, comme Kahol Lavan, Avoda ou Meretz. Hier, Merav Mihaeli (Avoda) a envoyé une lettre au Premier ministre Bennett afin de l’alerter sur les dangers de la réforme.

Avigdor Liberman et le ministre de l’Agriculture, Oded Forer, qui appartient au même parti, ont décidé de faire fi de toutes ces réticences et de lancer la réforme.

Au sein de la coalition, cette attitude a profondément choqué. On l’a décrite comme unilatérale, démesurée et dangereuse. Le président du groupe des députés travaillistes à la Knesset, Ram Ben Barak, a attaqué les deux ministres : »Je vois que les ministres des Finances et de l’Agriculture pensent qu’ils peuvent entrer en conflit avec la moitié de la coalition et contrevenir aux engagements et aux accords, en agissant de manière unilatérale. A partir de maintenant, ils sont responsables non pas uniquement de la destruction de l’agriculture israélienne mais aussi des fissures dans la stabilité de la coalition et dans la confiance en son sein ».

Les critiques au sein de la coalition ont également été dirigés contre le Premier ministre, Naftali Bennett. Certains responsables l’ont accusé : »Bennett ne comprend pas l’ampleur de l’événement. Il ignore tout simplement la crise et laisse Liberman agir comme bon lui semble. Bennett ne comprend pas ce qu’il se passe ».

Ce que la terreur des ballons n’a pas réussi à faire, c’est, à notre grand regret, le gouvernement israélien qui va le faire

Les représentants de l’agriculture israélienne sont, eux aussi, remontés. La secrétaire général du mouvement du Kibboutz Dati a ainsi dénoncé : »Ce que la terreur des ballons n’a pas réussi à faire, c’est, à notre grand regret, le gouvernement israélien qui va le faire. Nous ne sommes pas sûrs qu’il restera quelqu’un pour cultiver les champs l’année prochaine ».

Du côté du syndicat des agriculteurs israéliens et du mouvement des mochavim, même son de cloche : »Liberman s’attache à transformer Israël en pays sans agriculture et sans capacité à l’auto-suffisance. Le tout sous prétexte de chereté de la vie qui n’est pourtant pas liée aux fruits et légumes mais au logement, à l’électricité et à l’essence. Pour la première fois dans l’histoire, le ministre de l’Agriculture est tout simplement inexistant ».