Les députés Avigdor Liberman et Guidon Saar ont critiqué ce matin la stratégie du gouvernement face au Hezbollah et lui reprochent de ne pas aller assez loin.

Pour Guidon Saar, le gouvernement a choisi la mauvaise option: ”Face à la décision du Hezbollah de tirer des milliers de roquettes, le gouvernement a encore choisi la mauvaise option stratégique. La décision de déjouer uniquement cette attaque après 10 mois et demi d’attaques du Hezbollah contre Israël est la poursuite de la politique de tolérance. Cette décision a une signification: ce sont nos ennemis qui décident du moment et du degré de l’escalade. Cette occasion aurait dû conduire à une décision d’attaque préventive qui aurait permis un changement de la réalité dans le nord. Cette réalité est restée la même. Ceux qui fuient la guerre, la guerre les poursuit”.

Pour le député Avigdor Liberman: ”Le gouvernement israélien doit agir en fonction de l’intention de l’ennemi et non en fonction des résultats qu’il obtient. Si le Hezbollah avait vraiment l’intention de tirer 6000 roquettes et drones, que son but était d’atteindre des infrastructures stratégiques de l’Etat d’Israël, nous ne pouvons pas nous contenter d’éliminer la menace. Israël doit cesser de tolérer et passer à l’action, terminer cette guerre d’usure et mettre fin à l’abandon des habitants du nord depuis près de 11 mois, même au prix d’une grave escalade. Nous devons restaurer la sécurité pour les habitants d’Israël et ceux du nord en particulier”.

En revanche, Benny Gantz et Yaïr Lapid ont apporté leur soutien à la décision du gouvernement.

”Nous ne formons qu’un poing face au Hezbollah, le gouvernement et Tsahal ont tout notre soutien, large et entier. Ecoutez les instructions du commandement du Front intérieur, elles sauvent des vies”.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a déclaré, quant à lui: ”J’apporte tout mon soutien à l’action de Tsahal dans le nord. Toute tentative d’attaquer Israël sera reçue avec une main de fer avec les capacités de Tsahal et des services de sécurité”.