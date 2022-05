D’après Avigdor Liberman, c’est Binyamin Netanyahou qui serait responsable du fait que Yehia Sinouar, le chef du Hamas à Gaza, agirait et parlerait comme bon lui semble.

Le ministre des Finances raconte que c’est Netanyahou qui aurait empêché l’élimination ciblée du terroriste Sinouar. Sur la chaine N12, il a déclaré que Netanyahou a »difficilement accepté d’agir contre les têtes du Djihad, il leur a tout simplement procuré une immunité. De la même façon qu’il l’a [Sinouar] libéré de prison, il lui a garanti une immunité pour toutes ses activités à Gaza et en Judée-Samarie. De la même façon que Netanyahou a empêché l’évacuation de Han El Ahmar, de la même façon qu’il a soutenu le désengagement du Goush Katif et de la même façon qu’il a donné Hevron à Arafat, il n’y a aucune chance pour qu’il se batte contre le Hamas ».

Liberman a estimé que les attentats de ces dernières semaines étaient liés à une vague de terreur, comme Israël en connait régulièrement. »Netanyahou et Smotrich attisent les flammes et notre rôle est de les atténuer et d’agir avec détermination ».

Concernant l’élimination de Yehia Sinouar, Liberman a affirmé qu’il faut agir avec discernement, au moment qui paraitra opportun pour le gouvernement.

L’ancien Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a réfuté les accusations de Liberman. »Au lieu de combattre le terrorisme, le gouvernement de la fraude et de la faiblesse de Bennett est occupé à diffuser des informations mensongères. Comme d’habitude, ils oublient les faits ».

Et les faits ont été rappelés par le correspondant militaire du Yediot Aharonot, Yossi Yeoshoua: cinq jours après le début de l’opération Gardien des murailles en mai 2021, Tsahal annonce à Nétanyahou que de leur point de vue, l’opération peut s’arrêter là. Netanyahou a insisté pour continuer et a fixé un objectif: la tête de Yehia Sinouar ou de Mohamed Daf. »Les Américains me laissent le temps et la légitimité ». Tsahal et le Shabak ont essayé plusieurs fois, avec une préférence pour Daf, mais n’ont pas réussi.