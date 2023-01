Deux semaines après la libération de Karim Younès, son cousin Maher Younès est sorti de prison hier (jeudi). Les deux terroristes, arabes israéliens, avaient assassiné le soldat Avraham Bromberg, z’l, avec une cruauté particulière, en 1980 dans le nord du pays.

Condamnés à la prison à perpétuité, le Président Shimon Peres avait réduit leur peine à 40 ans. Les voilà donc dehors.

La libération de Karim Younès avait donné lieu à d’importantes manifestations de joie à Arar’a, la ville arabe israélienne dont il est originaire. Les festivités avaient duré trois jours avec des feux d’artifice, des danses, des visites d’officiels palestiniens et des discours enflammés contre Israël sur fond de drapeau palestinien.

Le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, a tapé du poing sur la table pour que de telles scènes ne se reproduisent pas cette fois avec la libération de Maher Younès.

Lorsqu’il est sorti hier de prison, il a certes été reçu un accueil aux cris de »il est notre héros » et avec distribution de gâteaux et autres douceurs, mais aucun drapeau palestinien n’a été aperçu.

Ce matin (vendredi), la police est en état d’alerte à Arar’a afin de faire appliquer l’interdiction de célébrer le terroriste qui a assassiné un soldat israélien.

»La police a empêché la mise en place d’une tente de soutien au terrorisme, aucun drapeau de l’OLP et de l’Autorité palestinienne n’a été brandi dans les rues, pas de spectacles en l’honneur des shahidim, et pas de rassemblement de soutien au terrorisme. J’espère que la police continuera à contrôler les événements et que le terroriste ne recevra d’embrassades qu’à l’intérieur de sa maison jusqu’à ce que l’on fasse passer une loi qui nous permette de l’expulser en Syrie », a déclaré le ministre Ben Gvir.

Mahmoud Abbas, le Président de l’Autorité palestinienne, a adressé un message de soutien au terroriste Maher Younès: »J’admire la résistance du combattant Maher Younès dans les prisons israéliennes, où il était pendant 40 ans de sa vie et est devenu un symbole de notre peuple. Nous ferons tous les efforts possibles pour libérer les prisonniers des centres de détention de l’occupant israélien ».

Le père d’Avraham Bromberg, z’l, a rencontre le ministre Ben Gvir hier après-midi et a tenu à le remercier: »La politique du gouvernement israélien qui est appliquée par la police fait ses preuves sur le terrain. Nous n’avions jamais vu ça sous les autres gouvernements et il est important de dire merci ».