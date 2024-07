Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé la création d’une commission d’examen de l’identité des prisonniers pouvant être libérés à l’avenir afin d’éviter qu’un cas comme celui de la libération du directeur de l’hôpital Shifa ne se reproduise.

Netanyahou a déclaré: ”La libération du directeur de l’hôpital Shifa est une grave erreur et une défaillance morale. Cet homme, sous la responsabilité duquel des otages israéliens ont été détenus et assassinés a sa place en prison. La décision de le libérer a été prise sans en référer à l’échelon politique ni aux chefs des services de sécurité. Afin qu’une telle erreur ne se reproduise pas, il a été décidé de créer une équipe qui examinera et validera l’identité des prisonniers dont l’interrogatoire est fini avant qu’ils ne soient libérés. Cette équipe comprendra des représentants du ministère de la Défense, de Tsahal, du Shabak et du conseil de sécurité nationale”.