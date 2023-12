”Le problème a été et reste le Hamas”, a déclaré Antony Blinken, le secrétaire d’Etat américain aux Affaires étrangères.

D’après le Wall Street Journal, Israël aurait mis sur la table une proposition comprenant la libération d’au moins 40 otages contre une semaine de cessez-le-feu. Parmi les otages libérés devaient se trouver toutes les femmes et les enfants restans ainsi que des hommes âgés ayant besoin de soins médicaux d’urgence.

La proposition a été présentée à la direction du Hamas au Caire mais aussi à un représentant du Jihad islamique également présent, pour la première fois, lors des discussions.

Le Hamas a refusé, exigeant deux semaine de trêve et se montrant intransigeant sur cette condition.

Le député Ohad Tal de la Tsionout Hadatit a réagi à cette publication: ”Monsieur le Premier ministre, au lieu de proposer au Hamas une trêve et des camions d’essence contre la libération d’otages, il serait plus simple de lui annoncer qu’à partir de maintenant, chaque jour où 10 otages ne sont pas libérés, la frontière avec Gaza reculera d’un kilomètre vers l’intérieur. J’ai le sentiment que ce serait beaucoup plus efficace”.