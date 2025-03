La première phase de l’accord de libération des otages et du cessez-le-feu a pris fin cette nuit (samedi à dimanche) à minuit.

Suite au refus du Hamas d’accepter une prolongation de cette phase sur la base du plan proposé par Steve Witkoff, l’émissaire de Donald Trump au Moyen-Orient, Israël a annoncé l’arrêt de la livraison d’aide humanitaire dans la Bande de Gaza. »Rien n’est gratuit », a déclaré Guidon Saar, le ministre israélien des Affaires étrangères.

Pour l’heure, Israël tient à trouver un moyen de prolonger cette première phase et de ne pas passer à la seconde qui comprend un arrêt total de la guerre et un retrait de toutes les troupes de Tsahal de la Bande de Gaza, y compris de l’axe Philadelphie, et qui reviendrait à laisser le Hamas en place.

Dans ce contexte, l’Egypte a formulé une nouvelle proposition qui consiste en une prolongation de deux semaines de la phase 1 avec la libération de trois otages vivants et de trois otages morts.

Une délégation israélienne est attendue au Caire dans la journée (dimanche) pour discuter de cette nouvelle proposition.