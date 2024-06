Les partis orthodoxes, Shass et Yahadout Hatorah, ont apporté officiellement leur soutien à l’accord proposé par Israël pour la libération des otages.

Le parti Shass a publié un communiqué: ”Lors de la réunion de la faction parlementaire Shass, nous avons débattu de la proposition israélienne concernant l’accord pour la libération des otages. Nous avons décidé de la soutenir totalement. Elle contient des mesures très courageuses pour le retour des otages et la réalisation de la mitsva de libérer les captifs. Shass approuve cette proposition et apporte son soutien au Premier ministre et au cabinet de guerre afin qu’ils résistent aux pressions et qu’ils finalisent l’accord pour sauver la vie de nos frères et soeurs captifs”.

Le chef de Yahadout Hatorah, Itshak Goldknopf, a reçu hier des familles d’otages et a déclaré: ”Notre position est qu’il n’y a pas de plus grande mitsva que celle de libérer les captifs, étant donné que leur vie est réellement et concrètement en danger. Par conséquent, nous soutiendrons tout accord qui permettra de libérer les otages”.

Pour l’heure, deux partis de la coalition ont déclaré qu’ils s’opposaient à l’accord: Hatsionout Hadatit et Otsma Yehoudit. Au sein du Likoud, les avis sont partagés. Ainsi, par exemple, le ministre Amihaï Chikli et le député Dan Illouz ont exprimé leur rejet de cet accord.