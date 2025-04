Le Hamas a soumis samedi une nouvelle proposition d’accord incluant la libération de tous les otages contre une trêve de cinq ans avec Israël. « Le Hamas est prêt pour un échange de prisonniers [otages israéliens contre prisonniers palestiniens, ndlr] en une seule opération et pour une trêve de cinq ans », a déclaré à l’AFP un haut responsable de l’organisation terroriste.

Cette proposition intervient après le rejet par le Hamas, en milieu de mois, d’une précédente proposition d’accord tablant sur une trêve de 45 jours en échange de dix otages en vie.

De hauts responsables israéliens dénoncent cependant cette nouvelle offre, affirmant qu’elle a été soufflée par le Qatar qui encourage l’organisation terroriste à durcir ses positions, tandis que l’armée israélienne est entraînée dans des combats de plus en plus durs à Gaza, dans lesquels quatre soldats ont été tués en l’espace de quelques jours. Ces responsables recommandent donc de ne plus négocier qu’avec l’Egypte.

Des représentants du Hamas sont d’ailleurs attendus au Caire ce dimanche.