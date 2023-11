Après plusieurs heures de retard en raison d’obstacles posés par le Hamas à la dernière minute, le deuxième groupe d’otages composé de 5 femmes et 8 enfants doit arriver en Israël dans les prochaines minutes.

La libération devait intervenir cet après-midi, elle a lieu ce soir après l’intervention du Qatar, de l’Egypte et des Etats-Unis pour convaincre le Hamas d’honorer l’accord.

23:30: Alma (13 ans) et Noam (17 ans) Or mais aussi la petite Emily Hand (8 ans) et Hila Rotem (13 ans) ont également été identifiés par les habitants de Beeri qui regardent les images de leur arrivée en Israël.

23:28: Les jeeps de la Croix Rouge commencent à arriver au passage de Rafah. Des ambulances israéliennes les y attendent. Parmi les otages libérés, les habitants de Beeri ont pu reconnaitre à travers les vitres de la voiture de la Croix Rouge, Sharon Avigdori et sa fille Noam (12 ans).

23:17: Les 13 otages ont déjà passé un premier examen médical par les médecins de la Croix Rouge. Leur état de santé physique est satisfaisant.

23:14: La directrice de la Croix Rouge a appelé le directeur du Maguen David Adom pour lui dire que 13 otages israéliens et 4 otages étrangers sont en leur possession.

23:06: Tsahal confirme que les 13 otages israéliens sont en route pour le passage de Rafah

22:56: Le Hamas annonce que les 13 otages israéliens et les 7 otages étrangers ont été transférés à la Croix Rouge