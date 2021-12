Une série de très fortes explosions s’est produite vendredi soir dans le camp de « réfugiés » de Bourj el-Chemali près de la ville de Tyr au Sud-Liban. Selon des sources arabes il s’agit d’un entrepôt de munitions et de de missiles appartenant au Hamas qui aurait explosé suite à un incendie. Signe du caractère cynique et criminel de l’organisation terroriste, cet entrepôt était situé sous une mosquée, d’où le feu est parti et qui a été détruite ainsi que des bâtiments aux alentours. Le Hamas a publié un communiqué indiquant qu’il s’agissait d’un entrepôt de « bonbonnes de gaz »…

Les informations quant au bilan sont contradictoires, certaines faisant état de plusieurs blessés d’autres annonçant plusieurs morts.

Avec l’aide de l’Iran et du Hezbollah, le Hamas s’installe de plus en plus au Sud-Liban pour renforcer le front contre Israël.

Photo Illustration