On est loin du « show » d’Emmanuel Macron à Beyrouth après la dramatique explosion au port de Beyrouth. Un proche du président français a déclaré « espérer que la nouvelle administration américaine collaborera avec la France pour la formation d’un gouvernement stable au Liban » mais en précisant « qu’il faudra une attitude américaine réaliste face au Hezbollah, en tenant compte de ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait, afin d’aider à mettre fin à l’impasse politique et économique au Liban ». En clair, ne pas trop chatouiller l’organisation terroriste chiite qui verrouille le pays ni son suzerain iranien.

En raisons des relations historiques qui lient la France au Liban, le président Macron s’était rendu à Beyrouth le 6 août dernier, juste après l’explosion, et avait lancé un ultimatum à la classe politique libanaise pour qu’elle procède à une réforme totale du système. Appel resté lettre morte, tant le système est corrompu et tant l’ombre de Téhéran et du Hezbollah plane sur la vie de ce pays autrefois désigné comme la « Suisse du Moyen-Orient ».

Malheureusement, il apparait que pour Paris comme pour d’autres capitales, le Hezbollah fait toujours partie de la solution au Liban alors qu’il en est le principal problème.

Photo Illustration