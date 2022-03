« L’hypocrisie de l’homme blanc »

Le conseil des ministres était réuni aujourd’hui à la Knesset pour faire avancer un certain nombre de projets.

Parmi eux, celui de l’intégration des olim d’Ukraine.

La ministre de l’Alya et de l’Intégration, Pnina Tamano Shata (Kahol Lavan), en a profité pour attaquer ses collègues du gouvernement sur le traitement réservé aux candidats à l’alya d’Ethiopie : »C’est l’hypocrisie et le racisme de l’homme blanc. J’exige en urgence un sauvetage des bénéficiaires du droit du Retour en Ethiopie, qui vivent dans une situation de guerre depuis un an. Personne ici ne fait entendre cette voix, personne n’ouvre la bouche pour les bénéficaires de la loi du Retour en Ethiopie ».

La ministre de l’économie, Orna Barbibaï (Yesh Atid), lui a demandé de revenir sur ses propos qu’elle a jugé inexacts. Tamano Shata lui a rétorqué : »Ne dites pas que c’est faux. Que faire? Le racisme existe ».

La ministre, elle-même d’origine éthiopienne, a déploré que la Cour suprême ait décidé, de façon exceptionnelle, d’interdire temporairement l’alya d’Ethiopie, alors même que le gouvernement était unanime sur ce sujet. Elle a insisté sur le fait que chaque jour qui passait, augmentait le risque pour les Juifs d’Ethiopie et leurs descendants, compte-tenu de la guerre en Ethiopie.

Lors de cette réunion, le gouvernement a autorisé un programme d’intégration, selon lequel, une aide au logement sera donnée aux olim, les bâtiments du ministère du Logement réservés aux olim seront rénovés et des mesures pour augmenter l’offre de logement seront prises. »Israël fait partie du monde et le monde traverse une période de turbulences. Nous gérons cette crise complexe avec sensibilité, responsabilité et nous tentons d’apporter de l’aide, autant que nous le pouvons », a déclaré le Premier ministre Bennett.