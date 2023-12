Itay et Maya Regev étaient retenus en otages par le Hamas pendant plus de 50 jours. Ils ont été libérés lors de la trêve, séparément.

Lorsqu’elle est arrivée en Israël, Maya se déplaçait avec des béquilles et a été transportée en urgence à l’hôpital Soroka à Beer Sheva.

Au moment de son enlèvement, elle était blessée à la cheville. En captivité, elle a été opérée mais l’os a été replacé à l’envers. Les médecins israéliens ont dû réparer les dégâts.

Son frère Itay avait une balle dans le genou. Il a aussi été opéré en captivité, mais sans anesthésie.

Itay et Maya ont pu rentrer chez eux, il y a quelques jours après avoir été opérés tous les deux et avoir reçu des soins qui ont permis de limiter les dégâts physiques causés par la manière dont ils ont été traités en captivité.

Par ailleurs, des otages libérés ont raconté que les terroristes les avaient déplacés par les couloirs humanitaires pour fuir les zone de combats. On se souvient que lors des déplacements de population, les soldats israéliens déclaraient par haut-parleur en hébreu que s’il y avait des Israéliens qu’ils viennent vers eux. Les otages libérés ont raconté qu’il n’avait pas croisé de soldats israéliens lors de leurs déplacements et que les terroristes leur intimaient l’ordre de ne pas parler.