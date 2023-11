Jeudi dernier, les forces de Tsahal ont arrêté le directeur de l’hôpital Al Shifa, Dr Muhammad Abu Salmiya, soupçonné de complicité avec le Hamas. Rappelons que depuis l’intervention de l’armée israélienne dans l’établissement, des preuves incontestables des activités du Hamas dans son enceinte et dans ses sous-sols ont été découvertes et révélées au public.

Ce dimanche, le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de Tsahal pour les médias étrangers, a confirmé que le Dr Abu Salmiya était toujours en détention et était soumis à des interrogatoires. Il a souligné que son arrestation était pleinement justifié et il a rappelé que l’hôpital al Shifa était un ‘abri pour terrorisme’ (bed of terrorism).

Il a également déclaré que les responsables israéliens « examineraient les déclarations du médecin avant de prendre une décision concernant son éventuel libération en temps voulu ».

Dans la journée de samedi, l’Organisation mondiale de la santé a appelé au ‘respect des droits légaux et humains d’Abu Salmiya et de trois autres travailleurs de la santé détenus’.