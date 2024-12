Le milliardaire américain Michael Bloomberg a annoncé qu’il donnerait 100 millions de shekels pour la restauration du nord d’Israël gravement touché par plus d’un an de guerre.

Dans une lettre envoyée aux présidents des collectivités locales du nord d’Israël, James Anderson, un responsable de la fondation Bloomberg, écrit: ”Nous voulons être à vos côtés, présidents des collectivités locales du nord et du sud, vous aider face aux défis de restauration et de croissance. Il est clair pour nous que les défis auxquels vous êtes confrontés relieront une vision stratégique globale aux besoins locaux critiques et entraîneront une dynamique de développement régional global. Afin de réussir à atteindre ce but et d’écrire une histoire commune avec les habitants nous devons lier nos sorts, pas uniquement dans le drame mais aussi dans la croissance et la reconstruction”.

Le travail pour la restauration de ces collectivités sous l’égide de la fondation Bloomberg a déjà commencé. Le Centre Bloomberg Sagol a recruté plus de 60 professionnels experts dans les domaines de la gestion de projets. En plus de la contribution financière, Bloomberg met à disposition son centre de connaissances international et l’expérience acquise grâce au programme de leadership qu’il mène aux États-Unis par sa fondation internationale, qui a ouvert il y a trois ans pour la première fois en dehors des États-Unis une succursale à Tel Université d’Aviv. La succursale fonctionne en partenariat avec l’Université de Harvard.