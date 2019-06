Loin des « Inglourious Basterds » vengeurs imaginés par Quentin Tarantino, ces hommes ont joué un rôle essentiel dans la réussite du Débarquement.

« Ce seront des guerriers inconnus, en quantité inconnue. Alors, puisque le symbole algébrique de l’inconnu est X, appelons-les X-Troop. » Il ne s’agit pas du prologue d’une bande dessinée Marvel, mais de la raison choisie en 1942 par Winston Churchill pour baptiser un commando pas comme les autres, selon l’écrivain Ian Dear, auteur d’un livre référence sur cette unité. Dans ses rangs, des Allemands, des Autrichiens, ou encore des Tchécoslovaques, tous juifs et rêvant de prendre leur revanche sur le régime nazi qui les a forcés à fuir leurs pays. Mais oubliez tout de suite l’ultra-violence des Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Les missions de la « Troupe X » furent beaucoup plus discrètes et surtout secrètes. A l’occasion des cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie, franceinfo vous propose de découvrir cette unité, l’une des plus mystérieuses de la Seconde Guerre mondiale.

Nathan devient Norton

C’est en 1942 que l’état-major britannique décide de monter un commando composé de ces réfugiés. Tous avaient pour la plupart rejoint le Royaume-Uni juste avant la guerre, fuyant le régime nazi. Jusqu’à présent, ces « King’s Own Loyal Enemy Aliens » (« Les ennemis étrangers loyaux du roi »), comme ils se surnommaient, n’étaient pas destinés à combattre, en raison des risques d’espionnage qu’ils représentaient. Ils étaient affectés dans un premier temps au Royal Pioneer Corps, les troupes du génie. Mais leurs connaissances linguistiques et leur motivation furent rapidement exploitées par les Alliés.

Faire payer les Nazis était une motivation omniprésente… Notre commando juif était l’antithèse même des allégations d’agneaux qu’on emmène à l’abattoir.George Lanecommando de la X-Troop

Placée sous le commandement de Bryan Hilton-Jones, la centaine d’hommes sélectionnés dans le plus grand secret s’entraîne à Aberdyfi, au pays de Galles, et à Achnacarry, en Ecosse, rapporte la BBC. « Aucun d’entre eux n’avait réellement la moindre idée de la raison pour laquelle ils y avaient été envoyés. La plupart avaient déjà participé à des exercices de parachute et à des entraînements spéciaux, mais ignoraient lamentablement l’exercice élémentaire et l’entraînement aux armes », reconnaîtra leur chef après-guerre. En plus de leur entraînement intensif, tous doivent changer de nom, pour cacher leurs origines et protéger leurs familles en cas de capture. Franck devient Franklyn ; Nathan est désormais Norton ; Stein s’appelle Spencer, note le Daily Mail.

Capturés et interrogés par la Gestapo

