Ces derniers temps, je n’ai cessé de réfléchir à cette phrase de nos sages :

« On ne peut sans cesse renouveler la même action et en espérer un résultat différent ».

Après la crise du Corona, s’ouvre une nouvelle ère !

Au bout de 18 ans d’activité, arrivé au numéro 943 du P’tit Hebdo, j’ai décidé de changer mon fusil d’épaule, avec pour seule devise :

« Le lecteur avant tout » !

Au lendemain de cette période plutôt poignante, nous n’avons qu’une hâte, celle de nous retrouver.

Grâce aux dons et encouragements envoyés par grand nombre d’entre vous, que je remercie du fond du cœur, je vais pouvoir tenter une nouvelle formule, plus adaptée au nouveau contexte économique.

Dès la semaine prochaine, nous allons vous offrir une combinaison gagnante de vos trois supports d’information : le P’tit hebdo, Mosaïques et LPHInfo.com.

Vous allez découvrir LPH New !

Nouveau décor, nouveau style, grand format : nous créons pour nos lecteurs un magazine bimensuel très design, aéré et coloré, de 52 pages. Le contenu restera lié au Shabbat bien sûr, mais vous y trouverez aussi des interviews de personnalités, des analyses et reportages concoctés par nos journalistes, comme dans Mosaïques, et surtout de l’actualité par les spécialistes de LPH info.

Le magazine « LPH New » sera en vente chez votre distributeur habituel le plus proche, au prix de 10 shekels !

Le P’tit Hebdo a toujours tendu la main à ceux qui en avaient besoin en encourageant toutes les initiatives. Il vous a permis de trouver un emploi ou un logement, vous a informé sur tous les spectacles et conférences et, tel un véritable pont entre les communautés d’Israël et celles de France, aide depuis tant d’années plus que n’importe quel organisme à l’Alyah et l’intégration.

Il continuera à le faire, si vous nous renouvelez votre fidélité comme vous l’avez fait 18 ans déjà.

Une seule promesse : vous surprendre !

La vie met des pierres sur notre route : À nous de décider d’en bâtir des murs ou des ponts.

‘’LPH New’’ sortira pour Shavouot, la suite dépendra de vous…!

Vous aimez LPH ? C’est le moment de le lui dire !

Yom Yeroushalayim Sameah’ !